Євро-2020: календар матчів збірної України
11 червня в Римі стартує чемпіонат Європи з футболу, який був перенесений на 2021 рік через пандемію коронавірусу, повідомляє УНИАН.
Збірна України свій шлях на турнірі розпочне 13 червня.
Підопічні Андрія Шевченка потрапили до групи С, де зіграють з командами Нідерландів, Північної Македонії та Австрії.
Календар матчів збірної України на груповому етапі
1-й тур. Нідерланди - Україна
Де: Амстердам, "Амстердам-Арена"
Коли: 13 червня (неділя), 22.00
2-й тур. Україна - Північна Македонія
Де: Бухарест, "Національний стадіон"
Коли: 17 червня (четвер), 16.00
3-й тур. Україна - Австрія
Де: Бухарест, "Національний стадіон"
Коли: 21 червня (понеділок), 19.00
Плей-офф Євро-2020 стартує 27 червня.
Євро-2020: що потрібно знати
- Через пандемію коронавірусу Чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте збереже назву "Євро-2020".
- У 2021 році турнір повинен стартувати 11 червня і триватиме до 11 липня - в цей день відбудеться фінальний матч на "Уемблі" в Лондоні.
- Остаточний склад всіх груп став відомий в листопаді 2020 року після того, як були зіграні стикові матчі.
- Вже відомо, що матчі Євро-2020 пройдуть з глядачами. При цьому УЄФА оголосив про заміну двох міст, які приймають турнір.
- У травні була представлена офіційна пісня Євро-2020.