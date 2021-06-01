Євро-2020: календар матчів збірної України

11 червня в Римі стартує чемпіонат Європи з футболу, який був перенесений на 2021 рік через пандемію коронавірусу, повідомляє УНИАН.

Збірна України свій шлях на турнірі розпочне 13 червня.

Підопічні Андрія Шевченка потрапили до групи С, де зіграють з командами Нідерландів, Північної Македонії та Австрії.

Календар матчів збірної України на груповому етапі

1-й тур. Нідерланди - Україна

Де: Амстердам, "Амстердам-Арена"

Коли: 13 червня (неділя), 22.00

2-й тур. Україна - Північна Македонія

Де: Бухарест, "Національний стадіон"

Коли: 17 червня (четвер), 16.00

3-й тур. Україна - Австрія

Де: Бухарест, "Національний стадіон"

Коли: 21 червня (понеділок), 19.00

Плей-офф Євро-2020 стартує 27 червня.

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