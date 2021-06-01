Toyota відзначила 70-річчя Land Cruiser новим Prado

Японська компанія Toyota в цьому році відзначає 70-річчя позашляховика Land Cruiser. З нагоди ювілею для своїх фанів виробник підготував спеціальну версію Prado 70th Anniversary, повідомляє Обозреватель.

У нинішньому році шанувальників позашляховика Land Cruiser очікують відразу кілька приємних подій. По-перше, компанія готується до світової презентації нового покоління флагманського Land Cruiser 300. По-друге, у цьому році виробник відзначає 70-річчя культової моделі, і з цієї нагоди представив лімітовану серію 70th Anniversary.

Від своїх побратимів "ювіляр" відрізняється темним хромом, який прикрасив решітку радіатора і оклади вікон. Джерело: global.toyota

Нагадаємо, що в 1951 році за мотивами Willys інженери компанії створили легкий армійський всюдихід. Модель BJ, в 1954 році отримала назву Land Cruiser, оснащувалася рядним 6-цілііндровим 85-сильним мотором об'ємом 3,4 л. Привід здійснювався на задні колеса, а за допомогою механічного блокування можна було підключити передню пару коліс. Автомобіль знайшов безліч шанувальників, і з тих пір безперервно удосконалювався.

Зовсім скоро нас відбудеться довгоочікуваний дебют Toyota Land Cruiser 300, про яких ми неодноразово писали. А поки в компанії підготували Prado 70th Anniversary Limited.

Prado 70th Anniversary Limited. Джерело: global.toyota

Від своїх побратимів "ювіляр" відрізняється темним хромом, який прикрасив решітку радіатора та оклади вікон. Корпуси дзеркал, багажні рейлінги та 18-дюймові легкосплавні диски пофарбовані у чорний колір, а на двері багажника з'явилася стильна емблема серії. Покупці зможуть вибирати з п'яти кольорів кузова.

На двері багажника з'явилася стильна емблема серії. Джерело: global.toyota

Для оздоблення салону вибрали коричневу шкіру, а килимки прикрашені символікою 70th Anniversary.

Для оздоблення салону вибрали коричневу шкіру. Джерело: global.toyota

Килимки прикрашені символікою 70th Anniversary. Джерело: global.toyota

Для новинки пропонується два силові агрегати на вибір – бензиновий мотор об'ємом 2,7 літра (163 к.с.) та 2,8-літровий турбодизель потужністю 204 к.с. У парі з ними працює добре знайомий 6-ступінчастий "автомат". Вартість у Японії – від $39200 доларів.