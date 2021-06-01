СБУ зупинила злочинців на Дніпропетровщині, які хотіли відновити "структури СРСР"

СБУ припинала діяльність групи, яка хотіла заснувати фейкові "народні ради" та "силові структури" на Дніпропетровщині. Зловмисники – прихильники "відновлення СРСР", які хотіли посягнути на конституційний лад України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією спецслужби, місцева мешканка з "досвідом роботи" у процесах створення псевдовладних утворень залучила до участі в антидержавних заходах майже 100 осіб. Усе це - за координації російської ГО "Верховный Совет СССР".

Так звана "Председатель Верховного Совета УССР" роздавала учасникам групи "справки о гражданстве СССР". Вона також проводила агітацію серед громадян із закликом взяти участь у "псевдовиборах" нових державних органів.

Оперативники спецслужби встановили, що у формуванні «силового блоку» фейкових органів Дніпропетровської області взяли участь члени незареєстрованого осередку російського "Международного союза советских офицеров".

Під час обшуків за місцями проживання організатора і активних учасників групи правоохоронці виявили:

документацію фейкових "народних рад";

комп’ютерну техніку, яку зловмисники використовували для виготовлення так званих "довідок про громадянство СРСР";

списки учасників групи;

листування з кураторами з РФ.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності причетних осіб.