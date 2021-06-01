Модний макіяж на літо 2021: названо головні тренди

Модний макіяж на літо 2021 року різноманітний і повний сюрпризів. Так, візажисти рекомендують придбати різноколірні палетки й запастися трендовими блисками для губ, повідомляє Обозреватель.

Такі оригінальні образи допоможуть виглядати кожній модниці бездоганно. Докладніше про те, що буде актуальним у макіяжі літа 2021 – читайте далі в матеріалі.

Макіяж без макіяжу

Незмінний літній тренд – натуральний денний макіяж, при якому його володарка виглядає ненафарбованою. Користуйтеся легким тональним кремом або пудрою, а також не забувайте про сонцезахисні креми.

В тренді літом 2021 – натуральний макіяж. Джерело: prostolady.com.ua

В тренді літом 2021 – натуральний макіяж. Джерело: prostolady.com.ua

Рум'яні щоки

Якщо раніше рум'янами виділяли вилиці, то тепер саме щоки, під очима і навіть на переніссі. Вибирайте легкі ніжні варіанти з блиском.

Тренд в макіяжі на літо 2021 – рум'яні щоки. Джерело: Instagram esantoinette

Тренд в макіяжі на літо 2021 – рум'яні щоки. Джерело: Instagram itslikelymakeup

Багатобарвний макіяж

Багатобарвний макіяж очей стане відмінним рішенням для літнього образу. Стандартний варіант – використовувати три відтінки – один нанести на верхню повіку, інший – на нижню, а третім підвести слизову.

Тренд в макіяжі на літо 2021 – кольорові тіні. Джерело: beauty.ua

Тренд в макіяжі на літо 2 021 – кольорові тіні. Джерело: world.taobao.com

Перламутр

Легкий перламутровий блиск на губах підкреслить їхню пухкість. На завершення образу можна спробувати нанести сріблясті тіні в куточки очей для більш розкритого погляду і досягнення ефекту "невагомого" макіяжу.

Тренд в макіяжі на літо 2021 – перламутровий блиск

Кольорові стрілки

Також влітку 2021 в тренді будуть кольорові стрілки. Решта макіяжу при цьому краще робити досить стриманим і краще без вій.