Модний макіяж на літо 2021: названо головні тренди

Модний макіяж на літо 2021: названо головні тренди

Модний макіяж на літо 2021 року різноманітний і повний сюрпризів. Так, візажисти рекомендують придбати різноколірні палетки й запастися трендовими блисками для губ, повідомляє Обозреватель.

Такі оригінальні образи допоможуть виглядати кожній модниці бездоганно. Докладніше про те, що буде актуальним у макіяжі літа 2021 – читайте далі в матеріалі.

  • Макіяж без макіяжу

Незмінний літній тренд – натуральний денний макіяж, при якому його володарка виглядає ненафарбованою. Користуйтеся легким тональним кремом або пудрою, а також не забувайте про сонцезахисні креми.

В тренді літом 2021 – натуральний макіяж
В тренді літом 2021 – натуральний макіяж. Джерело: prostolady.com.ua
В тренді літом 2021 – натуральний макіяж
В тренді літом 2021 – натуральний макіяж. Джерело: prostolady.com.ua
  • Рум'яні щоки

Якщо раніше рум'янами виділяли вилиці, то тепер саме щоки, під очима і навіть на переніссі. Вибирайте легкі ніжні варіанти з блиском.

Тренд в макіяжі на літо 2021 – рум'яні щоки
Тренд в макіяжі на літо 2021 – рум'яні щоки. Джерело: Instagram esantoinette
Тренд в макіяжі на літо 2021 – рум'яні щоки
Тренд в макіяжі на літо 2021 – рум'яні щоки. Джерело: Instagram itslikelymakeup
  • Багатобарвний макіяж

Багатобарвний макіяж очей стане відмінним рішенням для літнього образу. Стандартний варіант – використовувати три відтінки – один нанести на верхню повіку, інший – на нижню, а третім підвести слизову.

Тренд в макіяжі на літо 2021 – кольорові тіні
Тренд в макіяжі на літо 2021 – кольорові тіні. Джерело: beauty.ua
Тренд в макіяжі на літо 2 021 – кольорові тіні
Тренд в макіяжі на літо 2 021 – кольорові тіні. Джерело: world.taobao.com
  • Перламутр

Легкий перламутровий блиск на губах підкреслить їхню пухкість. На завершення образу можна спробувати нанести сріблясті тіні в куточки очей для більш розкритого погляду і досягнення ефекту "невагомого" макіяжу.

Тренд в макіяжі на літо 2021 – перламутровий блиск
Тренд в макіяжі на літо 2021 – перламутровий блиск
  • Кольорові стрілки

Також влітку 2021 в тренді будуть кольорові стрілки. Решта макіяжу при цьому краще робити досить стриманим і краще без вій.

Тренд в макіяжі на літо 2021 – кольорові стрілки
Тренд в макіяжі на літо 2021 – кольорові стрілки. Джерело: tv.ua

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