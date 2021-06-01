Шкарлет розповів, хто зможе вступити до Президентського університету

Вступити до Президентського університету, створення якого раніше анонсував Володимир Зеленський, зможуть найталановитіші абітурієнти, які успішно склали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, повідомляє Вести.

Шкарлет зазначив, що за результатами ЗНО відберуть 1-2 тисячі осіб, які повинні будуть пройти кілька етапів відбору для вступу.

"Ми будемо стартувати з зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) як елемента ранжирування – з математики або іншого предмету. Але це тільки початок. Це початок, коли з усієї трьохсоттисячної армії випускників ми виберемо 20 талановитих", – розповів він.

У МОН повідомили, що початок освітнього процесу у ВНЗ заплановано на 1 жовтня 2023 року.