Шкарлет розповів, хто зможе вступити до Президентського університету
Вступити до Президентського університету, створення якого раніше анонсував Володимир Зеленський, зможуть найталановитіші абітурієнти, які успішно склали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, повідомляє Вести.
Шкарлет зазначив, що за результатами ЗНО відберуть 1-2 тисячі осіб, які повинні будуть пройти кілька етапів відбору для вступу.
"Ми будемо стартувати з зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) як елемента ранжирування – з математики або іншого предмету. Але це тільки початок. Це початок, коли з усієї трьохсоттисячної армії випускників ми виберемо 20 талановитих", – розповів він.
У МОН повідомили, що початок освітнього процесу у ВНЗ заплановано на 1 жовтня 2023 року.
"Передбачено обов'язкове працевлаштування в ключових сферах забезпечення безпеки, життєдіяльності та майбутнього держави. Однак принцип трансферу, як у спорті, ми не відкидаємо. Якщо хтось із приватних компаній захоче рекрутувати випускника цього університету у свій бізнес, він має право компенсувати державі певну суму, й держава повинна отримати якийсь заробіток від своєї високоінтелектуальної праці", – зазначив Шкарлет.