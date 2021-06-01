В Україні затвердили День пам'яті дітей, загиблих унаслідок агресії РФ

Верховна Рада заснувала в Україні День пам’яті дітей, загиблих внаслідок збройної агресії РФ, повідомляє Новое время.

За відповідну постанову у вівторок, 1 червня, проголосували 308 народних депутатів.

Згідно з документом, пам’ять загиблих дітей, які стали жертвами конфлікту, розв’язаного Росією на Сході України, будуть шанувати щорічно 4 червня.

У Верховній Раді зазначили, що починаючи з 2014 року внаслідок агресії РФ в Україні загинули, щонайменше, 240 дітей, понад 40 з яких — через міни.

"Постановою рекомендовано Кабінету міністрів, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування розробити та затвердити плани заходів із вшанування на державному і місцевому рівнях пам’яті дітей, загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України", — йдеться у повідомленні на сайті парламенту.