Вакцинація працівників освіти від COVID-19 може стати обов'язковою

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет допускає впровадження в майбутньому обов'язкової вакцинації для працівників освіти як допуск до професії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У межах подальшого життя ми все одно розглядатимемо: як у кухарів є обов'язкові вимоги про наявність санітарної книжки або інші додаткові елементи допуску до професії. Можливо, якщо справді невакцинована людина, як сьогодні до Європи тільки вакцинованих на відпочинок пускають. Це дуже важливо - дуже велика аудиторія, яка може становити небезпеку. Можливо, як допуск до професії буде обов'язковим елемент вакцинації", - сказав Шкарлет на пресконференції під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука" у вівторок.

Водночас міністр зазначив, що є люди, які мають протипоказання до вакцинації.