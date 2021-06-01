Фрукти при діабеті: які можна їсти, а які не можна
Для людей з діабетом (і преддиабетом) вживання помірної кількості фруктів однозначно більш переважно, ніж вживання солодощів з доданим цукром. Входить до складу фруктів клітковина врівноважує дію вуглеводів, повідомляє Фитсевен.
З одного боку, наявність цукрового діабету не має на увазі автоматичну заборону на вживання фруктів - рекомендується лише враховувати зміст швидких вуглеводів (а, значить, і розмір порції). З іншого боку, фруктові соки та солодощі на основі фруктів все-таки не можна.
Які фрукти можна, а які - заборонені?
Ягоди, цитрусові, кавун, диня, авокадо і кокос - фрукти з найменшим вмістом цукру і найбільшим вмістом води. Їх вживання (в помірних кількостях) може бути допустимим при діабеті, якщо це не суперечить рекомендаціям вашого лікаря.
Фрукти з найменшою кількістю вуглеводів на 100 г:
- Полуниця - 8 г
- Малина - 8 г
- Ожина - 8 г
- Чорниця - 9 г
- Диня - 9 г
- Авокадо - 9 г
- Кокос - 12 г
- Лимон - 9 г
- Слива - 12 г
- Кавун - 12 г
- Чорниця - 12 г
- Вишня - 13 г
- Грейпфрут - 13 г
- Ківі - 13 г
Солодкі фрукти
Більш солодкі фрукти (список наведено нижче) допускаються в харчуванні діабетиків лише в тому випадку, якщо не потрібно жорсткий контроль над рівнем цукру в крові, нагадаємо про те, що їх можна їсти виключно в невеликій кількості.
Солодкі фрукти (вміст вуглеводів на 100 г):
- Банан - 20 г
- Виноград - 17 г
- Хурма - 17 г
- Солодкі апельсини - 14 г
- Ананас - 14 г
- Манго - 14 г
- Папая - 14 г
- Гранат - 14 г
Сухофрукти при діабеті
Найбільш популярні види сухофруктів - це родзинки, курага, інжир, фініки і чорнослив. На жаль, вони містять занадто багато швидких вуглеводів і не рекомендуються при діабеті.
Інші фрукти (ананаси, манго, ківі, папая, імбир, полуниця та інші ягоди) при сушінні втрачають форму, тому вони зовсім не сушаться, а карамелизируется в сиропі.
Найчастіше, подібні сухофрукти містять в складі до 70-80% чистого цукру - і строго заборонені.