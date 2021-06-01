Фрукти при діабеті: які можна їсти, а які не можна

Для людей з діабетом (і преддиабетом) вживання помірної кількості фруктів однозначно більш переважно, ніж вживання солодощів з доданим цукром. Входить до складу фруктів клітковина врівноважує дію вуглеводів, повідомляє Фитсевен.

З одного боку, наявність цукрового діабету не має на увазі автоматичну заборону на вживання фруктів - рекомендується лише враховувати зміст швидких вуглеводів (а, значить, і розмір порції). З іншого боку, фруктові соки та солодощі на основі фруктів все-таки не можна.

Які фрукти можна, а які - заборонені?

Ягоди, цитрусові, кавун, диня, авокадо і кокос - фрукти з найменшим вмістом цукру і найбільшим вмістом води. Їх вживання (в помірних кількостях) може бути допустимим при діабеті, якщо це не суперечить рекомендаціям вашого лікаря.

Фрукти з найменшою кількістю вуглеводів на 100 г:

Полуниця - 8 г

Малина - 8 г

Ожина - 8 г

Чорниця - 9 г

Диня - 9 г

Авокадо - 9 г

Кокос - 12 г

Лимон - 9 г

Слива - 12 г

Кавун - 12 г

Чорниця - 12 г

Вишня - 13 г

Грейпфрут - 13 г

Ківі - 13 г

Солодкі фрукти

Більш солодкі фрукти (список наведено нижче) допускаються в харчуванні діабетиків лише в тому випадку, якщо не потрібно жорсткий контроль над рівнем цукру в крові, нагадаємо про те, що їх можна їсти виключно в невеликій кількості.

Солодкі фрукти (вміст вуглеводів на 100 г):

Банан - 20 г

Виноград - 17 г

Хурма - 17 г

Солодкі апельсини - 14 г

Ананас - 14 г

Манго - 14 г

Папая - 14 г

Гранат - 14 г

Сухофрукти при діабеті

Найбільш популярні види сухофруктів - це родзинки, курага, інжир, фініки і чорнослив. На жаль, вони містять занадто багато швидких вуглеводів і не рекомендуються при діабеті.

Інші фрукти (ананаси, манго, ківі, папая, імбир, полуниця та інші ягоди) при сушінні втрачають форму, тому вони зовсім не сушаться, а карамелизируется в сиропі.

Найчастіше, подібні сухофрукти містять в складі до 70-80% чистого цукру - і строго заборонені.