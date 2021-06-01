Примусове відчуження земельної ділянки: подробиці

У яких випадках відбувається примусове відчуження земельної ділянки, роз'яснила Ірина Кікінчук, начальник відділу «Верховинське бюро правової допомоги» Коломийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, повідомляє ЮрЛига.

Відповідно до Закону «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» примусове відчуження земельних ділянок - це перехід права власності на земельні ділянки, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, до держави чи територіальної громади з мотивів суспільної необхідності за рішенням суду.

Таке відчуження є підставою припинення права приватної власності на земельну ділянку та супроводжує виникнення права комунальної чи державної власності.

Відповідно до вищевказаного Закону примусове відчуження земельної ділянки може бути застосоване лише як виняток, а саме з мотивів суспільної необхідності, за умови попереднього і повного відшкодування її вартості на підставі та в порядку, встановлених законом. Таким чином, вилученню земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності повинен передувати процес отримання згоди власника на її викуп для суспільних потреб.

Відповідно, підставою для примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності є неотримання згоди власника земельної ділянки на її викуп для суспільних потреб.

Варто звернути увагу на те, що відчужити земельну ділянку в примусовому порядку до держави чи територіальної громади з мотивів суспільної необхідності можуть виключно під розміщення на ній:

об'єктів національної безпеки і оборони;

лінійних об'єктів та об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, магістральних трубопроводів, ліній електропередачі, аеропортів, нафтових і газових терміналів, електростанцій) та об'єктів, необхідних для їх експлуатації;

об'єктів, пов'язаних із видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення;

об'єктів природно-заповідного фонду;

кладовищ.

Порядок примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності може здійснюватися двома способами:

шляхом визначення викупної ціни;

шляхом передання у власність іншої рівноцінної земельної ділянки, якщо інше не погоджено із власником відчужуваної земельної ділянки.

Важливою умовою примусового відчуження земельної ділянки є те, що відчуження відбувається за рішенням суду з мотивів суспільної необхідності і лише у разі, якщо будівництво зазначених вище об'єктів передбачається здійснити із застосуванням оптимального варіанта з урахуванням економічних, технологічних, соціальних, екологічних та інших чинників.