На Банковій готують звільнення декількох голів ОДА
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в ОП "в цілому" відмовилися від практики призначення бізнесменів на посади голів обласних адміністрацій, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"У більшості випадків не хочеться призначати таких людей, тому що на їхніх бізнес-територіях є якісь свої інтереси і не хочеться, щоб ці інтереси стали попереду інтересів держави. На рівні Офісу президента загалом практика з бізнесменами закінчилася. Тепер це бюрократи, політики, управлінці, виконавча влада", - сказав він.
Він нагадав, що останнім часом змінили велику кількість голів адміністрацій, зазначивши, що
"десь, не сперечаюся, промахнулися".
"Одразу скажу - будуть ще заміни голів обладміністрацій найближчим часом, оскільки є проблеми з деякими областями. Відкривати такі заміни поки що рано, але це відбудеться протягом двох тижнів. Поки що шукаємо кандидатів", - сказав Тимошенко.
За його словами,
"нам у допомогу буде формат проведення прискорених курсів в академії при президентові, куди ми набираємо людей у декілька потоків".
Тимошенко зазначив, що в Офісі президента
"змогли загалом врівноважити історію з мерами. З ними потрібно знаходити точки дотику, у них є свої прохання, проблеми і ми намагаємося їх вирішувати".