На Банковій готують звільнення декількох голів ОДА

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в ОП "в цілому" відмовилися від практики призначення бізнесменів на посади голів обласних адміністрацій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У більшості випадків не хочеться призначати таких людей, тому що на їхніх бізнес-територіях є якісь свої інтереси і не хочеться, щоб ці інтереси стали попереду інтересів держави. На рівні Офісу президента загалом практика з бізнесменами закінчилася. Тепер це бюрократи, політики, управлінці, виконавча влада", - сказав він.

Він нагадав, що останнім часом змінили велику кількість голів адміністрацій, зазначивши, що "десь, не сперечаюся, промахнулися".

"Одразу скажу - будуть ще заміни голів обладміністрацій найближчим часом, оскільки є проблеми з деякими областями. Відкривати такі заміни поки що рано, але це відбудеться протягом двох тижнів. Поки що шукаємо кандидатів", - сказав Тимошенко.

За його словами, "нам у допомогу буде формат проведення прискорених курсів в академії при президентові, куди ми набираємо людей у декілька потоків".