Huawei почла видавати автомобілі клієнтам

Компанія Seres спільно з одним з найбільших IT-гігантів Китаю, компанією Huawei, видали перші екземпляри кросовера Huawei Seres SF5 своїм власникам, повідомляє Автомир.

20 квітня Huawei офіційно почав продавати кросовер Seres SF5 через свою дилерську мережу. Протягом трьох днів модель отримала близько 3000 замовлень, а вже через тиждень це число досягло 10 000. У представництві бренду Seres відзначили, що після початку співпраці з Huawei попит зростає такими темпами, що при замовленні автомобіля зараз, отримати його можна буде не раніше кінця липня.

Seres SF5 - це гібридний кросовер, де 1,5-літровий турбомотор не пов'язаний безпосередньо з колесами, а являє собою генератор для основного електродвигуна. Потужність силової установки може досягати 550 к.с., а крутний момент - 820 Нм. До 100 км/год автомобіль розганяється за 4,7 секунди. Запас ходу може досягати 1000 кілометрів за методикою NEDC. Цікаво, що Huawei внесла свої зміни в конструкцію кроссовера. Йдеться, в першу чергу, про електроніку. Автомобіль оснащений системою повного приводу Huawei DriveONE, а також електронними помічниками Huawei HiCar і Huawei Sound.

Через санкції з боку США, бізнес китайської корпорації Huawei зазнає серйозних труднощів, але продаж автомобілів допоможе компенсувати зниження прибутку. До 2022 року компанія планує реалізувати близько 300 000 кросоверів.