У НКРЕКП прокоментували заборону імпорту електроенергії з РФ і Білорусі

З 1 жовтня Україна може дозволити імпорт електроенергії з РФ і Білорусі. Про це в ефірі ICTV заявив голова Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк, повідомляє UBR.

За його словами, імпорт є одним з факторів, який збільшує конкуренцію і створює більш справедливу ціну.

"Саме тому ми не забороняли імпорт назавжди, а до 1 жовтня. Зараз у нас колосальний профіцит електроенергії", - пояснив Тарасюк.

Він також зазначив, що нинішня заборона постачання електроенергії з РФ і Білорусі не стосується безпосередньо побутових споживачів.