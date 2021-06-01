У НКРЕКП прокоментували заборону імпорту електроенергії з РФ і Білорусі
З 1 жовтня Україна може дозволити імпорт електроенергії з РФ і Білорусі. Про це в ефірі ICTV заявив голова Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк, повідомляє UBR.
За його словами, імпорт є одним з факторів, який збільшує конкуренцію і створює більш справедливу ціну.
"Саме тому ми не забороняли імпорт назавжди, а до 1 жовтня. Зараз у нас колосальний профіцит електроенергії", - пояснив Тарасюк.
Він також зазначив, що нинішня заборона постачання електроенергії з РФ і Білорусі не стосується безпосередньо побутових споживачів.
"У 2019 у нас запрацював новий оптовий ринок електроенергії, проєвропейський. Але повної синхронізації з ринком ЄС ще немає, зараз український ринок концентрований. У нас є три-чотири гравці, які теоретично можуть вплинути на ціну електроенергії", - уточнив глава НКРЕКП.