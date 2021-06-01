Озвучений прогноз по сезону високих цін на електроенергію
Щорічно в Україні листопад-березень буде сезоном високих цін на електроенергію через спад сонячної активності, а в травні-червні ціни будуть знижуватися, повідомляє УНИАН.
"Останні дні спостерігаються низькі ціни на електроенергію на спотовому ринку "на добу вперед", і з цього приводу вже народилися і популяризуються різні конспірологічні версії. Справжня причина - нижче. Коли пропозиція стає високою, а попит стає низьким - ціни падають. Так працює кожен ринок", - зазначив на своїй сторінці в Facebook голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.
Герус вважає, що ціни на електрику ростуть в період спаду сонячної активності і знижуються під час активних сонячних днів.
"Це означає, що, скоріш за все, щороку в травні-червні в Україні буде сезон низьких цін, а в листопаді-березні (коли менше сонця) - сезон більш високих цін", - зазначив депутат.
НКРЕКП та обмеження на ринку електроенергії
- Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розглядає можливість введення обмежень для учасників ринку електроенергії через цінові спекуляції в травні.
- За інформацією Нацкомісії, середня ціна електроенергії з початку травня 2021 року на ринку "на добу вперед" для базового навантаження становила менше 1000 грн за МВт-год, а 23 травня досягла позначки 409,82 грн за МВт-год.
- За даними НКРЕКП, у 2020 році Україна виробила понад 10,2 млрд кВт-год електроенергії з відновлюваних джерел, фактично у два рази більше в порівнянні з 2019 роком.
- Одночасно зі значним нарощуванням потужностей відновлюваної енергетики минулого року в Україні спостерігалося критичне зменшення пікового споживання електроенергії - у порівнянні з попередніми роками на 10%. Така динаміка пов'язана з аномально теплою погодою, зниженням світового попиту на металопродукцію, а також введенням карантинних заходів.