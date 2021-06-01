Озвучений прогноз по сезону високих цін на електроенергію

Щорічно в Україні листопад-березень буде сезоном високих цін на електроенергію через спад сонячної активності, а в травні-червні ціни будуть знижуватися, повідомляє УНИАН.

"Останні дні спостерігаються низькі ціни на електроенергію на спотовому ринку "на добу вперед", і з цього приводу вже народилися і популяризуються різні конспірологічні версії. Справжня причина - нижче. Коли пропозиція стає високою, а попит стає низьким - ціни падають. Так працює кожен ринок", - зазначив на своїй сторінці в Facebook голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Герус вважає, що ціни на електрику ростуть в період спаду сонячної активності і знижуються під час активних сонячних днів.

"Це означає, що, скоріш за все, щороку в травні-червні в Україні буде сезон низьких цін, а в листопаді-березні (коли менше сонця) - сезон більш високих цін" , - зазначив депутат.

НКРЕКП та обмеження на ринку електроенергії