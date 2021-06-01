Світові ціни на нафту досягли максимуму з березня

Ціна на нафту марки Brent перевищила $70 за барель і торгується на найвищому рівні з березня. Це сталося на тлі зростання оптимізму з приводу прогнозів попиту на паливо протягом літнього сезону водіння в США, повідомляє Обозреватель.

Ціни також зросли після того, як дані з Китаю показали, що в травні виробнича діяльність найбільш швидко росла в 2021 році.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,76%, до $70,66 за барель. Нафта US West Texas Intermediate в липні склала $68,06 за барель, що на 1,59% вище, ніж на закритті торгів 28 травня.

"У той час як існують побоювання з приводу більш жорстких обмежень, пов'язаних з COVID-19 в деяких частинах Азії, ринок, схоже, більше орієнтований на позитивну динаміку попиту в США і деяких частинах Європи" , – відзначають аналітики ING Economics у своїй записці 1 червня.

Джерела ОПЕК повідомили, що Організація країн-експортерів нафти і її союзники, ймовірно, погодяться продовжити поступове ослаблення обмежень пропозиції на зустрічі 1 червня, оскільки виробники врівноважують очікуване відновлення попиту з можливим збільшенням іранського попиту.