Рада планує змінити Кодекс з процедур банкрутства

Верховна рада планує внести зміни до Кодексу з процедур банкрутства. Вони необхідні для досягнення стратегічної мети входження України до провідної двадцятки країн світу за умовами ведення бізнесу, повідомляє РБК-Україна.

Народні депутати підтримали відповідний законопроект №4409. За нього проголосували 256 парламентаріїв.

У Міністерстві юстиції пояснювали, що під час розробки нормативно-правових актів, необхідних для впровадження кодексу у дію та практичного застосування його положень, виявили низку технічних неузгодженостей, недоліків та суперечностей, які треба усунути.

Законопроект пропонує:

удосконалити порядок відбору арбітражних керуючих у справах про банкрутство;

виключити з тексту кодексу некоректні або суперечливі норми, а також конкретизувати положення кодексу;

установити чіткі строки для погашення вимог кредиторів та усунути можливість зловживань з боку арбітражного керуючого;

врегулювати питання поводження з майном банкрута після закриття провадження у справі про банкрутство.

Також пропонується й уніфікувати термінологію у документі.