Психологія дитячого малюнка: що вам намагається сказати дитина

Кожна дитина любить малювати. У кого-то виходить краще, а у кого-то на листку паперу виходять одні каракулі. Не потрібно сприймати дитячі малюнки тільки як спробу зобразити те, що відбувається навколо. Каракулі - це не тільки дитяча уява, а й спосіб відбити внутрішній стан малюка, показати як він себе відчуває, повідомляє Креатив.

Потрібно вміти аналізувати і розшифровувати картини, намальовані чадом, щоб зрозуміти внутрішній світ дитини. Першим, що починає малювати малюк, часто стають гуртки з паличками, що зображують людей. Ці начерки немає сенсу аналізувати та розшифровувати. Єдине, що може насторожити в настільки ранній творчості - вибір переважно темних кольорів. Це вказує на похмурий настрій або нездатність розрізняти відтінки. Коли дитя дорослішає, ілюстрації стають більш інформативними, їх можна і потрібно розшифровувати.

Починаючи з шестирічного віку, юний художник починає зображати на альбомному аркуші свої почуття, переживання, мрії та приховані проблеми. Які картинки найпростіше аналізувати й розбирати?

Зображення сім'ї.

Портрет людини.

Образи-ситуації.

Образ сім'ї на малюнку

Подібна творчість допоможе розповісти більше про сімейні взаємини з боку малюка. Насамперед варто подивитися на те, кого чадо додало на альбомний аркуш, а кого вважали за краще не малювати. Якщо все сімейство в зборі, тоді потрібно подивитися на те, як малятко зображує рідню. Якщо він малює замість сімейного портрета простий будинок, тоді домашня атмосфера дуже насторожена і дитина не відчуває себе захищено і комфортно. Коли дитинка малює себе поруч з мамою, а тато стоїть десь далеко, це може говорити про недовіру молодика до глави сімейства.

Треба поглянути на зростання і розмір родичів - чадо може малювати як і реальні дані (мама нижче батька), так і своє уявлення, хто в домі хазяїн. Якщо вся сім'я намальована разом, а не окремо в різних кутах аркуша, тоді вдома панує дружня і позитивна атмосфера.

Зображення людини

Потрібно попросити малюка намалювати людини, який на нього схожий. Подібний приклад творчості розшифрує, як дитя сприймає себе в суспільстві та ким хоче стати в майбутньому. Необхідно також подивитися, які кольори переважають в ілюстрації. Якщо дитина зображує все в сірих кольорах, це може свідчити про недостатню любові та опіки до нього. Коли на зображенні дитя малює не тільки себе, а й інших людей, необхідно особливо відзначити на положення молодика. Якщо юнак стоїть осторонь, це сигналізує про труднощі в спілкуванні з однолітками.

Образи-ситуації в малюнках

Розбирати та аналізувати зображення різних ситуацій - хороший метод дізнатися, як юний художник відчуває себе в школі, в класі, у бабусі, у друзів, його психологічний стан в той момент часу. Дітей непросто розговорити, однак метод малювання допоможе дізнатися безліч цікавих деталей про своє спадкоємця. Коли молодик намалює ілюстрацію, потрібно буде акуратно розпитати, де він на картині, які його відчуття, він сумний або радісний - і чому?

Коли необхідно звернутися до дитячого лікаря

Безсилий натиск на олівець. У діток 5-6 років слабке натискання на олівець може говорити про неврологічних порушеннях в організмі.

Внутрішні органи малюються занадто докладно. Мова не йде про простих сердечках, коли чадо занадто детально малює внутрішні органи, варто відвідати психіатра.

Велика кількість повторень. Якщо малюк часто перемальовує одне і теж кілька разів, можливо, цей момент є психологічно важким, і він намагається прожити цей трагічний період ще раз.

Необхідно переглянути всі дитячі картини в загальному. Які емоції вони намагаються передати та як виглядає цілісна картина. Треба постаратися уявити, які емоції відчував крихітка, коли створював нове зображення. Бажано дивитися все ілюстрації разом, тоді можна отримати загальну картину психологічного стану дитини.