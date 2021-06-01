РФ поставить в Білорусь сучасне озброєння

Олександр Лукашенко заявив, що Росія поставить в Білорусь сучасне озброєння. Однак, за його словами, він з президентом РФ Володимиром Путіним не говорив про перекидання Збройних сил Росії в Білорусь на постійній основі, повідомляє РБК-Украина.

Лукашенко розповів, що буде в разі загострення військової обстановки в країні.

"Буде якась настороженість, будемо ми бачити активізацію в НАТО, аж до військового конфлікту, протягом доби російські підрозділи і війська будуть перекинуті в Білорусь" , - заявив він.

Лукашенко доручив відповідним посадовим особам визначитися з російськими колегами, що з сучасного озброєння насамперед необхідно Білорусі.