Названо наймоднішу стрижку літа 2021

Влітку 2021 року наймоднішою стрижкою стане шеггі-боб з м'якими пасмами замість жорсткого рівного зрізу. Він вимагає щоденного укладання, але водночас виглядає ефектно, повідомляє Обозреватель.

Така стрижка ідеальна для злегка кучерявого волосся, оскільки підкреслює його текстуру. Вона незамінна влітку, коли волосся густе і хочеться максимально полегшити голову.

Однією з головних переваг шеггі-бобу – його довжину завдяки пасмам можна відрегулювати так, щоб максимально личило саме вашому обличчю: прикривати щічки або підкреслювати вилиці, привертати увагу до очей або до губ.

Модна стрижка на літо 2021. Джерело: instagram.com/chrisjones_hair

Стрижка боб знову повернулася в моду. Джерело: instagram.com/hirohair

Крім того, оновлювати таку стрижку можна рідше. Деякі майстри роблять східчастий нижній зріз, а інші зрізають нижній шар волосся рівно, а верхнім пасмам задають різну довжину.

Така стрижка прикрасить кожного. Джерело: instagram.com/hirohair