Ананасовий сік: як впливає на чоловіче здоров'я

Безліч сайтів навперебій розхвалюють ананасовий сік - мовляв, він не тільки допомагає худнути, але і робить украй позитивний вплив на чоловічу функцію. Причина - мінерали, вітаміни, антиоксиданти і таємниче речовина бромелаин, поліпшує обмін речовин, повідомляє Фитсевен.

На жаль, часто автори подібних матеріалів вводять читачів в оману - або через низький рівень знань, або відверто пропагуючи прийом бромелаина в добавках. Чи справді ананасовий сік настільки корисний, що його потрібно пити щодня?

Хоча ананас не належить до цитрусових, його склад близький до складу мандаринів, апельсинів і грейпфрутів. По-перше, всі вони містять переважно воду (до 80% і вище); по-друге, їх колір (жовтий або червоний) пояснюється наявністю подібних фитонутриентов-флавоноїдів.

Також до складу ананаса входять типові для цитрусових мінерали і вітаміни - перш за все, марганець і вітамін С. 100 г м'якоті свіжого ананаса покривають до 80% денної норми вітаміну С і до 46% норми марганцю. Зміст інших нутрієнтів не перевищує 10% від рекомендованої норми.

У більшості випадків розмова про користь ананаса (особливо, для чоловіків) зводиться до розмови про користь міститься в його складі бромелаина. Бромелаїн - це натуральний фермент, здатний розщеплювати низькомолекулярний білок і, особливо, впливати на метаболізм аргініну.

Однак дана речовина міститься переважно в серцевині та листках рослини. Саме по собі вживання ананасового соку не може позитивно впливати на чоловіче здоров'я.