Десять українських готелів отримали категорію, зокрема, одна - категорію "п'ять зірок", ще одна - "чотири зірки", а вісім - "три зірки, повідомляє UBR.

На черговому засіданні комісії з категоризації засобів розміщення в понеділок розглядалися 13 заяв, в тому числі повторні.

Підтвердив свою категорію "п'ять зірок" одеський готель "Відрада", а львівський Atlas Deluxe був підтверджений статус чотиризіркового.

Вперше категорію "три зірки" отримали готелі "Прикарпаття" (Івано-Франківськ), "Флорида" (Київ), "Джем" (Львів), Garden Hall (Тернопіль), "Торговий дім" (Херсонська обл.), "Євроготель" (Львів), "Зірка" (Кропивницький) і "Центральний" (Кривий Ріг).

При цьому три готелі відправлені на доопрацювання документації.