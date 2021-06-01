Міненерго готує підвищення тарифів на електроенергію

Проект нової моделі спеціальних обов'язків (ПСО) на оптовому ринку електричної енергії, який зараз обговорюється в Міністерстві енергетики, передбачає поступове підвищення тарифу для населення з подальшим переходом до ринкових цін на протязі п'яти років, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За тими обговореннями, які проводяться, для певних категорій планується навіть знизити ціну електроенергії. Середня ціна залишиться такою ж, як і зараз, а іншим трохи підвищать", - розповів в.о. президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котин.

"За моїми даними, підвищення планується на 15% в цьому році, потім на 15% в наступному, а потім буде відбуватися поступовий вихід на ринок, починаючи з тих споживачів, які платили підвищену ціну", - додав глава "Енергоатому".

Він уточнив, що в частині ціни продажу електроенергії "Енергоатомом" в рамках ПСО населенню, то, швидше за все, вона буде підвищена з 15 копійок за кВт-год в два або три рази. За його словами, протягом цього місяця уряд може вже визначитися з остаточним варіантом ПСО.