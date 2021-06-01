Путін обговорив з Макроном і Меркель переговори в "нормандському форматі"

Президент Росії Володимир Путін обговорював в телефонних розмовах з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером ФРН Ангелою Меркель можливість організації зустрічі на рівні глав МЗС у "нормандському форматі", заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В ході телефонних розмов Путіна і з Макроном, і з Меркель неодноразово наголошувалося на необхідності активізації роботи та проведення зустрічі на рівні міністрів закордонних справ. І принципово різні боки з цим згодні. Але поки дата не визначена", – зазначив Пєсков.

Раніше президент Франції Макрон заявив, що домовився зі своїми українським і російським колегами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним про проведення зустрічі в "нормандському форматі" на рівні глав МЗС.