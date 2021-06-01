Рада остаточно схвалила "суд у смартфоні" Зеленського

Верховна рада прийняла в другому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського №5246, відомий як "суд у смартфоні". Він впроваджує інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування, повідомляє РБК-Україна.

"За" проголосували 276 парламентаріїв.

До другого читання документа надійшло 34 поправки від нардепів, однак профільний комітет вирішив всі їх відхилити. Таким чином проєкт залишився у редакції першого читання.

Що пропонує закон

Створюється інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування. Вона забезпечить створення, збирання, зберігання, пошук, обробку і передачу матеріалів та інформації у кримінальних процесах.

Нею зможуть користуватися слідчі, дізнавачі, прокурори, слідчі судді, суд, захисники та інші учасники кримінального провадження для реалізації своїх повноважень, прав та інтересів.

Матеріали досудового розслідування, які знаходяться у цій системі, будуть передаватися в електронній формі. Однак за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратури, слідчого судді або суду їх можуть передавати й у паперовій формі.

Підписані та узгоджені за допомогою електронного підпису документи в системі та їх копії в електронній та паперовій формі будуть визнаватися оригіналами.

"Несанкціоноване втручання у роботу інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування тягне за собою відповідальність, передбачену законом", – зазначено в документі.

Закон у разі підписання набере чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування. Однак у дію його введуть після закінчення шести місяців з дня його опублікування.