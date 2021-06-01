Зеленський припустив наслідки добудови "Північного потоку-2"
Президент Володимир Зеленський впевнений, що Росія повністю припинить транзит газу через Україну після добудови та запуску газопроводу "Північний потік-2, повідомляє Слово і діло.
"Якщо вони добудують"Північний потік-2"- це загроза для енергетичної безпеки України та Європи. Росія точно нас відключить. Так, у нас є контракт. До речі, завдяки Німеччині і Франції ми в нормандському форматі домовилися про цей контракт на п'ять років.
І з цих п'яти років майже два вже пройшли. Через три роки цей контракт закінчиться. Якщо вони завершать технічну сторону "Північного потоку-2" в цьому році, він запрацює через два-три роки. І ми знаємо, що буде. Все це робиться для того, щоб наступного контракту в України не було", - сказав Зеленський.
На думку президента, Росія також буде використовувати даний пункт в питаннях Донбасу і Криму. Він пояснив, як РФ може маніпулювати за допомогою СП-2.
"Далі, щоб торгуватися по Донбасу, щоб "вибити" для сепаратистів амністію, щоб залишити за Росією контроль над результатами місцевих виборів і так далі, потрібно підвищувати ставки. "Північний потік-2" на сьогодні - це козирна ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, який ще й частково підтримує Європа", - додав Зеленський.