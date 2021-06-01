Як допомогти своїй тварині, якщо вона отримала тепловий удар

Знову ﻿настало літо, а це означає, що знову відбуватимуться перегріви наших з вами друзів. Трапитися може з кожним, але хто більш схильний, повідомляє Ukr.media.

Звичайно, брахіцефали (бульдоги, мопси). А якщо вони ще й з ожирінням... Так, усі товстуни схильні до цього і мають більш високий ризик отримати тепловий удар. Також до цієї групи тварин належать собаки з довгою і густою шерстю, пси з колапсом трахеї, хворобами серця і дихальною недостатністю.

Як це може статися

Найчастіша причина: залишили тварину у зачиненій машині або задушливому приміщенні, влаштовували довгі прогулянки, активні ігри під палючим сонцем.

Симптоми різні. Найчастіше це задишка, апатія, підвищення температури тіла, порушення координації рухів, втрата свідомості та судоми.

Як допомогти

Максимально швидко перенести у темне і прохолодне місце. Змочіть водою. Не потрібно заливати тварину, особливо собак з густою шерстю. Це як намочити ватник. Волога нагріється, і буде сауна — стане лише гірше. Можна почати з живота, пахв, вух. Добре обгорнути тіло вологим рушником. Поки ви телефонуєте або збираєтеся до клініки, треба виміряти температуру ректально! Якщо вона вища за 42° С — це погано, оскільки можуть відбутися незворотні зміни в органах, що призводять до смерті.

Не потрібно намагатися різко збити температуру, заливаючи тварину крижаною водою і випоюючи її. Можна спровокувати у вихованця шок і смерть. І не потрібно давати вихованцю таблетки, ніякі.

Висновки