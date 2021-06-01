Банки ще трохи опустили депозитні ставки

Протягом травня ставки по банківських депозитах трохи знижувалися. Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм у банках України, повідомляє Ліга.Фінанси.

Знизили ставки Банк Конкорд, Укрексімбанк, Альфа-Банк. ПУМБ відмовився від вкладів у євро (дані на 1 червня).

Середня ставка для гривневих заощаджень загалом впала на 0,05 п.п. до 6,81% річних. Синхронно, на 0,06 п.п. подешевшали періоди від трьох місяців (6,84%), від пів року (7,27%) і понад рік (7,18%). Вклади терміном від місяця до трьох знизили ставки на 0,02 п.п. до 5,44% річних. Безстрокові заощадження подорожчали (на 0,02 п.п. до 3,89% річних). Депозити на терміни менше місяця виросли в ставках на 0,06 п.п. і пропонують 5,17% річних.

Середня ставка по доларових внесках знизилася на 0,03 п.п. і становить 0,95% річних. Тільки вклади періодом понад рік у середньому пропонують вище одного відсотка на рік - 1,2%. Знижувалися ставки для періодів від 3 місяців, від 6 і понад 12 місяців.

Прибутковість вкладів у євро становить 0,63% річних. Протягом минулого місяця знижували ставки депозити на періоди від місяця і до року, в середньому на 0,02 п.п.

В огляді досліджувалися депозитні програми таких банків: КредітАгріколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Універсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Індустріалбанк, Конкорд, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Перший інвестиційний банк, Південний, Піреус, Правекс банк, ПриватБанк, ПроКредит банк, ПУМБ, Райффайзен банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрексімбанк, Юнекс.