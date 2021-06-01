Єксперти розповіли як полегшити стан при хворобах суглобів

Хвороби суглобів можуть загрожувати людині незалежно від соціального стану, звичок, віку і статі. І найчастіше захворювання суглобів — це остеоартрит. За даними рентгенографії, остеоартритом страждає понад 80% населення, повідомляє Коментарі.

Експерти розповіли, що проблема вражає всі компоненти суглоба, в першу чергу — хрящ, синовіальну оболонку, зв'язки, капсулу, м'язи. Вилікувати остеоартрит не можна, через те, що це хронічне прогресуючи захворювання. Але, як і з іншими проблемами суглобів, можна домогтися ремісії, і поліпшити якість життя.

Ось кілька важливих правил:

— Стежте за вагою. При індексі маси тіла понад 25 кг / м2 рекомендується зниження маси тіла. Бажано робити це під керівництвом фахівців.

— Не ігноруйте лікувальну фізкультуру. Необхідний мінімум — близько 30 хвилин аеробного навантаження середньої інтенсивності в день силове тренування мінімум 2 рази на тиждень помірної або високої інтенсивності.

— Не варто терпіти біль. У якості першої лінії терапії рекомендується використовувати локально на суглоби мазі на основі натуральних компонентів: капсаїцин, камфора, жовчне масло.

— Знімайте напади болю за допомогою холоду або тепла. При гострому болю для зменшення набряку та збільшення активності суглоба можливо переривчасте застосування пакетів з льодом. Теплові процедури або локальне тепло використовуються при тривалому хронічному болю.

— Зверніть увагу на своє взуття. Воно повинно бути зручним. Використовуйте колінні ортези та клиновидні устілки.

Якщо відчуваєте біль в суглобах, нехай і вперше, пам'ятайте — хвороба вже проявилася, тому необхідно негайно звернутися до лікаря.