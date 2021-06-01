Бельгія відкличе посла в Південній Кореї через бійку його дружини

Бельгія відкликає свого посла в Південній Кореї Пітера Лесквіе після інциденту, коли його дружина вдарила жінку в Сеулі, посилаючись на міжнародні ЗМІ, повідомляє Букви.

Інцидент стався у квітні в сеульському магазині одягу. Тоді дружина Лесквіе, Сян Сюецю, вдарила одну з продавчинь по обличчю.

На відео, яке розійшлося в мережі, видно, як Сян сперечається з двома продавчинями після того, як одна з жінок запитала її про куртку, в яку вона була одягнена, помилково вважаючи, що вона могла її вкрасти.

Співробітниця магазина, спробувала поглянути на етикетку всередині куртки дружини посла. Коли вона побачила, що куртка була не з магазину, вона вибачилася і повернулася на своє місце, але Сян пішла за нею. Після цього вона спочатку штовхнула продавчиню, а потім вдарила її по обличчю.

Поліція Сеула спочатку заявила, що жінка не може бути притягнута до відповідальності через дипломатичну недоторканність. Пізніше дружина бельгійського дипломата зустрілася з працівниками магазину і вибачилася за свою поведінку.