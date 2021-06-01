ВР схвалила законопроєкт про основи державної регіональної політики

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 1 червня, схвалила закон про основи регіональної державної політики. 247 народних депутатів підтримали відповідний законопроєкт №5323, повідомляє Вести.

Що пропонує документ:

вводиться трирівнева система стратегічного планування: держава - регіон - суспільство. Передбачено наявність затвердженої стратегії в територіальних громадах з населенням понад 10 тисяч осіб і її відповідність цілям Державної та регіональної стратегій розвитку до 2027 роки;

розширюється перелік об'єктів державної регіональної політики. Крім звичних адміністративно-територіальних одиниць, вводяться певні типи територій в регіонах, які потребують особливої уваги з боку держави. Вони вже визначені в Державній стратегії регіонального розвитку. Йдеться про сільські території, центри економічного зростання, містах, Карпатах, Азов - Чорне море і т.п .;

прив'язка регіональних і місцевих стратегій розвитку до Державної стратегії. Посилюється інституційна підтримка регіонального розвитку;

цифровізація процесу управління регіональним розвитком і впровадження єдиної геоінформаційної системи, яка дозволить ефективно оцінювати розвиток регіонів і територіальних громад.

Пропонується дати агентствам регіонального розвитку право надавати платні послуги. Засновувати ці агентства планують дозволити не тільки облдержадміністраціям, а й міським, селищним та сільським радам.