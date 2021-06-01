Німеччина відреагувала на слова Зеленського про зброю

Влада Німеччини у вівторок, 1 червня, відхилила заклики до поставок зброї Україною, озвучені раніше співголовою "Зелених" Робертом Габеком і за що ратував президент України Володимир Зеленський. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас перед відеоконференцією зі своїми колегами з НАТО, повідомляє Телеграф.

"Я переконаний, що конфлікт (на сході України - ред.) може бути вирішений тільки політичним шляхом ", - за ﻿ ﻿﻿ явив журналістам Маас.

Він також висловив переконання, що для вирішення конфлікту поставки зброї не допоможуть.