Італія більше не визнає українські водійські посвідчення

Угода між Україною і Італією про взаємне визнання та обмін посвідчень водія призупинило свою дію з 1 червня, повідомляє Страна.ua.

Про це iнформує прес-служба посольства України в Італії.

"Українсько-італійське Угода про взаємне визнання та обмін посвідчення водія призупинило свою силу від 01 червня 2021 року. Будь-які повідомлення про автоматичне продовження дії Угоди не відповідають дійсності", - повідомили в дипломатичному відомстві.

За словами представників посольства, відповідальні за ув'язнення та реалізацію цієї угоди міністерство внутрішніх справ України та міністерство інфраструктури та транспорту Італії зараз "ведуть роботу над тим, щоб найближчим часом підписати нову угоду".

"(Документ) після вступу в силу дозволить громадянам України і в подальшому користуватися можливістю здійснювати обмін своїх українських водійських посвідчень на італійські документи. Щодо підписання та набуття чинності нової Угоди буде додатково повідомлено", - додали в посольстві.

Нагадаємо, угода між Україною і Італією про взаємне визнання водійських посвідчень вступило чинності 29 травня 2016 року.