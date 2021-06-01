Справу екс-майора ЗСУ, недбалість якого привела до вибухів, передали в суд

Правоохоронці передали до суду обвинувальний акт щодо колишнього майора Збройних сил України, факт халатності якого призвів до вибухів на території військових складів у Балаклії в листопаді 2019 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За даними слідства, командир загону розмінування не вжив заходів щодо забезпечення захисту особового складу, дотримання правил техніки безпеки і не проконтролював роботу з вибухонебезпечними предметами. Офіцера обвинувачують у недбалому ставленні до служби, скоєному в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 КК України)", - зазначено в повідомленні.

Як повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, командир загону, всупереч вимогам статутів і наказів, перебував у будівлі на адміністративній території військової частини, хоча мав бути присутнім на ділянках підрозділів, що виконували завдання із завантаження вибухонебезпечних елементів ЗРК ЗМ9 "Куб", і керувати діями підлеглих.

Окрім того, майор мав забезпечити особовий склад транспортними засобами, обладнаними для перевезення небезпечних вантажів, вжити заходів щодо забезпечення захисту військовослужбовців та майна, організувати правильну експлуатацію, збереження озброєння і техніки.

Також він мав довести до відома підпорядкованих принципи дії вибухонебезпечних предметів та правила поводження з ними, перевірити знання та навички особового складу після проходження навчання з пожежно-технічного мінімуму і забезпечити їх дистанційними засобами з метою транспортування вибухонебезпечних предметів - ЗРК ЗМ9 "Куб".

Санкція інкримінованої екс-військовослужбовцю статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Як повідомлялося, вдень 15 листопада 2019 року на території військових складів у Балаклії під час планових робіт із розмінування технічної території і навантаження боєприпасів на техніку сталося кілька вибухів, унаслідок яких двоє військовослужбовців-саперів загинули, ще п'ятеро дістали поранень.

17 листопада 2019 року в лікарні помер ще один військовослужбовець, який постраждав від вибуху.

За фактом вибухів територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване в Полтаві, розпочало кримінальне провадження за ч.3 ст.425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, що заподіяло суттєвої шкоди, вчинене в умовах особливого періоду) Кримінального кодексу України