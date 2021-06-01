В Україні можуть удвічі підвищити прожитковий мінімум

В Україні можуть у рази підвищити прожитковий мінімум. Відповідний законопроєкт №3515 зареєструвала глава профільного комітету, нардепка від "Слуги народу" Галина Третьякова. Водночас, на пересічних українців це не вплине – від ПМ відв'яжуть практично всі соціальні виплати, повідомляє Обозреватель.

Про те, як і для кого можуть перерахувати соцстандарт і чому українці можуть не відчути змін.

Як підвищать прожитковий мінімум?

За новими правилами прожитковий мінімум повинен бути не менш ніж 40% від середньої зарплати. В середньому українці заробляють 13,5 тис. грн. Так, прожитковий мінімум повинен бути на рівні 5,4 тис. грн (удвічі вищим за чинний).

І якщо таке рішення ухвалять, то вдвічі повинні вирости пенсії, зарплати чиновників тощо. На це знадобляться сотні мільярдів гривень, але таких грошей у бюджеті немає. Тому однією рукою "слуги" пропонують підвищити прожитковий мінімум, а другою – відв'язати від нього соціальні виплати.

"Прожитковий мінімум – це базовий державний соціальний стандарт. Він повинен бути основою для визначення розмірів соціальних гарантій і доходів, які є основним джерелом існування людей. Це, зокрема, мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія за віком та інші державні соціальні допомоги. Тому важливо, щоб розмір прожиткового мінімуму був достатнім для задоволення базових потреб" , – прокоментувала нововведення міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Прожитковий мінімум зростатиме щорічно на один процентний пункт: 2021-го – 40%, а 2031-го – 50%. Однак тут є великий мінус: більшість українців таке підвищення на собі не відчує.

Головне:

зарплати "відв'яжуть" від прожиткового мінімуму;

розмір виплат визначатимуть з огляду на "можливості бюджету".

Документ пропонує прибрати із закону норму, згідно з якою мінімальна зарплата не може бути менша, ніж прожитковий мінімум. Тепер мінімальний посадовий оклад для підприємств небюджетної форми повинен становити не менш ніж 50% від мінімалки, а ось для бюджетників, прокурорів, антикорупціонерів, військовослужбовців і чиновників рішення про те, скільки платити, ухвалюватиме Кабмін.

Наприклад, мінімальний оклад прокурора має бути 12 прожиткових мінімумів. Прокурор регіональної прокуратури повинен отримувати на 20% більше, прокурор Генпрокуратури – на 30% більше. Якби прожитковий мінімум, як і обіцяють, збільшили приблизно до 5,4 тис. грн, то в Генпрокуратурі заробляли б 64,8 тис. грн.

"Прожитковий мінімум – це конституційна норма. Це норма, яка прописана в частині другій 46-ї статті Конституції. Пенсії та інші соцвиплати, які є основним джерелом доходу, не можуть бути нижчими, ніж встановлений прожитковий мінімум" , – коментує ідею колишній міністр соцполітики Андрій Рева.

"Якщо виплати відв'яжуть від прожиткового мінімуму, в чому тоді його суть?" – говорить Рева.

Більшість українців змін у прожитковому мінімумі в такому випадку на собі не відчує, додає заступник голови Федерації профспілок України Олександр Шубін. Мовляв, якщо разом із прожитковим мінімумом не виростуть соціальні виплати, який тоді сенс у такому підвищенні.

"У нас великий перелік зауважень. З одного боку, законопроєкт передбачає прив'язку прожиткового мінімуму до рівня середньої зарплати в країні, що, на нашу думку, неправильно. Прожитковий мінімум – це певна сума, яка потрібна для громадянина, щоб забезпечити мінімальні потреби на проживання, харчування, медицину, освіту" , – пояснює Шубін.

Водночас середня зарплата – економічний показник, він залежить від стану економічного розвитку держави, роботи економіки, стану внутрішнього і зовнішнього ринку, макроекономічної ситуації.

Чи знизиться рівень бідності?

Підвищення прожиткового мінімуму до істотного зниження рівня бідності не призведе, впевнена наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень Людмила Черенько. Вона вважає, що такий крок лобіюють, щоб без згоди Мінфіну була можливість підвищити мінімальну пенсію (вона прив'язана до рівня ПМ).

А ось дійсно відчутний результат, вважає Черенько, може дати кардинальне підвищення мінімальної зарплати. Це не тільки призведе до зростання зайнятості, а й дозволить вивести частину зарплат із тіні, виростуть надходження до бюджетів різних рівнів.

Яким повинен бути прожитковий мінімум?

Мінсоцполітики щомісяця публікує дані про фактичний прожитковий мінімум. І згідно з інформацією відомства, в Україні розмір пенсій і допомог повинен бути вдвічі вищим (як і сам прожитковий мінімум):

загальний показник 4258,7 грн (зараз 2189 грн);

прожитковий мінімум для працездатних 4421,4 грн (2270 грн);

прожитковий мінімум для пенсіонерів 3627,8 грн (1769 грн).

Підвищення прожиткового мінімуму без перерахунку соцстандартів – усього лише декларативна заява про те, скільки повинні отримувати українці. На простих громадян таке нововведення не вплине, однак політики вкотре заявляють, що зробили важливий крок до перерахунку ПМ.