РФ в травні привезла в ОРДЛО нові партії зброї – розвідка

Протягом травня 2021-го Росія завозила на окуповані території Донбасу нові партії зброї, а інструктори ЗС РФ проводили підготовку для підрозділів бойовиків. Про це, з посиланням на головне управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Ліга.net.

За даними розвідки, окупанти продовжують посилювати бойові можливості терористів.

У Міноборони повідомляють, що в травні на окуповану частину Донбасу через російський кордон завезли нові партії артилерійського та стрілецького озброєння, а також боєприпаси російського виробництва.

Крім того, розвідка інформує, що військові інструктори ЗС РФ в ОРДЛО проводили підготовку найманців для комплектування розвідувально-диверсійних груп, снайперських і саперних підрозділів.

Також в Міноборони повідомляють про замінування бойовиками територій біля лінії зіткнення. При цьому окупанти використовують міни російського виробництва, які заборонені міжнародними конвенціями, що створює небезпеку для мирних жителів.