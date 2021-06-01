У Білорусі політв'язень спробував накласти на себе руки в залі суду

У Білорусі політв'язень Степан Латипов, обвинувачений у справі про масові заворушення, спробував накласти на себе руки в залі суду, повідомляє Новое время.

За інформацією правозахисників, Латипов встав на лавку в клітці, щоб до нього не могли дотягнутися конвоїри, і встромив собі ручку в горло.

Перед цим він сказав: "ГУБОПіК (Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією - ред.) пообіцяв, що якщо я не визнаю вину, будуть кримінальні справи проти моїх рідних і сусідів".

#Belarus Political prisoner Sciapan Latypau attempted to cut his throat in the courtroom. He appeared in court with a swollen face and bruises, his arm is bandaged, witnesses say. He might have been beaten. It is horrible what they are doing with people. They are breaking them pic.twitter.com/vcDpIBqtqE - Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) June 1, 2021

Степана Латипова звинувачують за трьома статтями КК Білорусі - організація групових дій, що грубо порушують громадський порядок (ч. 1, 2 ст. 342), опір поліції (ч. 2 ст. 363) і шахрайство, вчинене в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 209).

Він був затриманий 15 вересня, коли з іншими місцевими жителями стояв на охороні Мура з "діджеями Змін", який комунальники регулярно знищували. Міліціонери стали розганяти присутніх, Латипов вимагав від них представитися, і його жорстко затримали, майже відразу в його квартирі провели обшук.

За словами батька Степана, з 11 квітня сина утримували в СІЗО з людьми з психічними розладами.