У Білорусі політв'язень спробував накласти на себе руки в залі суду
У Білорусі політв'язень Степан Латипов, обвинувачений у справі про масові заворушення, спробував накласти на себе руки в залі суду, повідомляє Новое время.
За інформацією правозахисників, Латипов встав на лавку в клітці, щоб до нього не могли дотягнутися конвоїри, і встромив собі ручку в горло.
Перед цим він сказав:
"ГУБОПіК (Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією - ред.) пообіцяв, що якщо я не визнаю вину, будуть кримінальні справи проти моїх рідних і сусідів".
Степана Латипова звинувачують за трьома статтями КК Білорусі - організація групових дій, що грубо порушують громадський порядок (ч. 1, 2 ст. 342), опір поліції (ч. 2 ст. 363) і шахрайство, вчинене в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 209).
Він був затриманий 15 вересня, коли з іншими місцевими жителями стояв на охороні Мура з
"діджеями Змін", який комунальники регулярно знищували. Міліціонери стали розганяти присутніх, Латипов вимагав від них представитися, і його жорстко затримали, майже відразу в його квартирі провели обшук.
За словами батька Степана, з 11 квітня сина утримували в СІЗО з людьми з психічними розладами.