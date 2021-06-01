Лівні поки залишаться: прогноз погоди на середу

Циклон, який захопив центральні, південні та східні області, потихеньку почне зміщуватися в бік Росії, однак на погоду в зазначених регіонах це суттєво не вплине. У традиційно найтепліших східних відчутно похолодає.

У середу, 2 червня, в Західній Україні протягом дня очікується +15...+17°C, а вночі - від 7 до 11. У Закарпатській, Вінницькій і Житомирській областях на 1-2 градуси тепліше, ніж в інших. На сході країни повітря прогріється до 17-19 вище нуля у світлий час і охолоне до 11-13 в темний. У Криму прогнозують до +20 вдень і +14 вночі. Жителі всіх інших регіонів побачать на своїх термометрах 16-18 градусів з позначкою "плюс" у світлий час; вночі – близько +8...+11 на півночі та в центрі, до +13 на півдні й південному сході.

В областях на південь від Вінницької, Черкаської, Полтавської та Харківської, включаючи названі, буде лити дощ. Найсильніші опади варто чекати в Запорізькій, Дніпропетровській і Донецькій областях. У Криму дощ незначний, зосереджений на півдні та сході півострова. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

По всій Центральній, Східній і Південній Україні, крім Криму, буде встановлений Ⅰ ("жовтий") рівень небезпеки. Серед причин дощ, шквальний вітер до 15-20 м/с, гроза, град.

Про ризики утворення пожеж не повідомляється.

У Києві сухо, хмарно з проясненнями, вночі може бути дощ. Вдень температура підніметься до +16...+18°C, вночі – опуститься до +8...+10. Швидкість вітру – 5-7 м/с.