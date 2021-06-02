Найдорожчі покупки українських зірок

Багато українських зірок іноді тішать себе цінними подарунками, серед яких нові квартири, елітні машини та інше. Так, наприклад, телеведуча Катерина Осадча нещодавно стала власницею шикарного авто – Jaguar XJ вартістю близько 2 млн 300 тисяч гривень, повідомляє Обозреватель.

Також похвалитися розкішними покупками можуть Володимир Остапчук, Євген Кот, Аліна Гросу та інші знаменитості. На що артисти витрачають зароблені гроші та що найдорожче купили?

Катерина Осадча

Телеведуча є поціновувачем не лише капелюшків, а й різних автомобілів. Нещодавно Катерина стала власницею шикарного авто – Jaguar XJ вартістю близько 2 мільйонів 300 тисяч гривень.

Найдорожча покупка Осадчої – авто Jaguar XJ. Джерело: Instagram kosadcha

Володимир Остапчук

Найдорожчою покупкою телеведучий називає квартиру, яку він купив у 2018 році за 150 тисяч доларів. Однак Володимир зазначає, що залишив її колишній дружині Олені Войченко.

Найдорожча покупка Остапчука – квартира за $150 тисяч. Джерело: Instagram vova_ostapchuk

Євген Кот

Серед найдорожчих покупок українського хореографа і зірки шоу "Танці з зірками" – будинок вартістю близько 100 тисяч доларів, автомобіль за 20 тисяч доларів і мотоцикл за 10 тисяч доларів.

Найдорожчі покупки Євгена Кота – будинок, автомобіль і мотоцикл. Джерело: Instagram kot_jenya

Настя Каменських і Потап

Зіркове подружжя зіграли розкішне весілля у 2019 році. Зазначається, що за урочистий захід Потап віддав близько 3 мільйонів гривень, і це не рахуючи витрати на декор і концертну програму.

Настя Каменських і Потап витратили близько 3 млн гривень на весілля. Джерело: karavan.ua

Богдан Буше

Блогер Богдан Буше 2,5 роки тому придбав власне житло площею 64 кв. м. За словами інсайдерів, хлопець взяв собі квартиру ще на етапі забудови за більш ніж 80 тисяч доларів.

Найдорожча покупка Богдана Буше – квартира за $80 тисяч. Джерело: Instagram bushe8

Аліна Гросу

Співачка багато працювала, щоб заробити на автомобіль Lexus 460. За словами Гросу, за свого чорного красеня, вона виклала близько 130 тисяч гривень.