Абітурієнти з окупованих територій частіше вибирають українські вузи
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що щороку кількість вступників з непідконтрольних Україні територій Донецької і Луганської областей та Криму в українські університети збільшується.
Про це повідомляють Вести.
"В минулому році це було дві тисячі, але з року в рік їх все більше", - сказав міністр.
У 2020 році в заклади вищої освіти через освітні центри
"Донбас-Україна",
"Крим-Україна" надійшли 2026 чоловік, в 2019 році - 1865, в 2018 - 1776 рік, в 2017 - 1550, в 2016 році - 1008 осіб.
Центри
"Крим-Україна" і
"Донбас-Україна" працюватимуть з 7 червня до 24 вересня 2021 року.
Також Шкарлет зауважив, що долучитися до навчання за українськими програмами школярі з тимчасово непідконтрольних Києву територій можуть за допомогою Всеукраїнської школи-онлайн.
"Ми запустили Всеукраїнську школу онлайн, якою сьогодні користуються понад 110 країн світу, в тому числі і діти, і вчителі з тимчасово окупованих територій", - сказав глава Міносвіти.