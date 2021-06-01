Абітурієнти з окупованих територій частіше вибирають українські вузи

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що щороку кількість вступників з непідконтрольних Україні територій Донецької і Луганської областей та Криму в українські університети збільшується.

Про це повідомляють Вести.

"В минулому році це було дві тисячі, але з року в рік їх все більше ", - сказав міністр.

У 2020 році в заклади вищої освіти через освітні центри "Донбас-Україна", "Крим-Україна" надійшли 2026 чоловік, в 2019 році - 1865, в 2018 - 1776 рік, в 2017 - 1550, в 2016 році - 1008 осіб.

Центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна" працюватимуть з 7 червня до 24 вересня 2021 року.

Також Шкарлет зауважив, що долучитися до навчання за українськими програмами школярі з тимчасово непідконтрольних Києву територій можуть за допомогою Всеукраїнської школи-онлайн.