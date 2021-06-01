ВР заборонила продавати електронні сигарети особам, молодшим 18 років

Верховна Рада України встановлює обмеження щодо продажу електронних сигарет і рідин, що використовуються в них, особам, які не досягли 18-річного віку, повідомляє УНІАН.

За прийняття в першому читанні законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України з охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну" (реєстраційний № 4358) проголосували 339 народних депутатів України.

Цим законопроєктом, зокрема, забороняється виробництво (крім виробництва для експорту), оптова та роздрібна торгівля та імпорт для реалізації на території України сигарет, в яких рівень викидів нікотину, смоли й монооксиду вуглецю в димі однієї сигарети перевищують: нікотину - 1,0 мг, смоли - 10 мг, монооксиду вуглецю - 10 мг.

Крім того, забороняється продаж тютюнових виробів, на упаковці яких відсутні визначені чинним законодавством медичні попередження; тютюнових виробів з використанням на їх упаковці або на самих тютюнових виробах будь-яких елементів або ознак (тексти, символи, назви, образні або інші ознаки), які, зокрема, рекламують тютюновий виріб або сприяють його застосування, створюючи хибне враження про його характеристики, наслідки для здоров'я, ризики або викидах.

Також передбачається врахування вимог щодо медичних попереджень споживачів на упаковці електронних сигарет, зокрема на упаковках заправних контейнерів і рідин. Таке текстове попередження має займати 30% від всієї площі упаковки.

Законопроєктом пропонується внести зміни до закону "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", закону "Про державне регулювання виробництва й обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" і закону "Про рекламу".

У законопроєкті є положення про систему простеження обороту тютюнових виробів відповідно до Директиви Європейського Союзу. Також регулюється поширення засобів, що не містять тютюну (наприклад, у продажу є нікотиновий пластир, який не потрібно палити або будь-яким іншим чином нагрівати, який не містить тютюн, але містить нікотин).

Також законопроєктом виробнику й імпортеру тютюнових виробів забороняється вміщувати в одиночну пачку і зовнішню упаковку тютюнових виробів вкладки, що заохочують придбання тютюнових виробів або їх вживання.

Виробники та імпортери електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин, які використовуються в електронних сигаретах, повинні подавати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, повідомлення про які-небудь виробах, які вони планують ввести в обіг на території України. Повідомлення має бути подано в електронній формі за шість місяців до запланованого введення в оборот.

Також кожен виробник або імпортер тютюнових виробів зобов'язаний щорічно, не пізніше 1 лютого року, наступного за звітним, подавати в електронному вигляді центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, перелік всіх інгредієнтів і їх кількість, використовуваних у виробництві тютюнових виробів, в порядку убування маси кожного інгредієнта, що входить до складу тютюнових виробів; рівні викидів смоли, нікотину, монооксиду вуглецю в димі сигарет.