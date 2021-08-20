Перша допомога при непритомності: головні правила

Непритомність - це короткочасна втрата свідомості через порушеного кровопостачання головного мозку. Для повної втрати свідомості досить раптового припинення мозкового кровотоку на 6-8 секунд, повідомляє РБК-Украина.

Найчастіше непритомність починається з запаморочення, почуття нудоти, потемніння в очах, дзвону у вухах і слабкості в ногах. Якщо ви відчули щось подібне, то щоб не допустити втрати свідомості, рекомендується лягти таким чином, щоб голова була нижче тулуба, а ноги вище. Коли немає можливості лягти, слід сісти і, схилившись вперед, опустити голову між ніг якнайнижче, щоб до неї надходила кров.

Види непритомності:

рефлекторна, через страх, біль, спеку або задуху;

ортостатична, при різкому переході у вертикальне положення;

кардіогенна, при захворюваннях серця або судин, а також через порушення серцевого ритму.

При непритомності забезпечити людині горизонтальне стійке положення. Підняти ноги вище і збільшити доступ кисню. По можливості дати випити води.

Промацати пульс двома пальцями на шиї (в проєкції сонної артерії) і послухати дихання. Переконавшись в їх наявності, потрібно спробувати привести потерпілого до тями: потерти вушні раковини, віскі, пальці рук, злегка поплескати по щоках, окропити обличчя людини холодною водою, піднести до носа ватку або хустку, змочений нашатирним спиртом (аміак) - 1-2 см від носа (не давати нюхати нашатир дітям!).

Якщо дихання і пульс відсутні, необхідно приступити до серцево-легеневої реанімації - робимо непрямий масаж серця і штучне дихання («рот в рот»). Викликати негайно швидку допомогу.

Після раптової втрати свідомості, особливо якщо це повторний випадок, потрібно звернутися за медичною допомогою. Може знадобитися консультація терапевта, кардіолога, невролога. Крім цього, важливо пройти обстеження: холтерівське моніторування, записати ЕКГ і провести МРТ головного мозку. А також дослідити рівень цукру, заліза і гормонів щитоподібної залози.