Ціни на нафту рекордно зросли

Вартість ф'ючерсу на нафту Brent злетіла вище 71 доларів за барель вперше з 8 березня 2021. Про це свідчать дані торгів лондонській біржі ICE, повідомляє "Лента.ру".

Станом на 16:50 ціна серпневих ф'ючерсів Brent виросла до 71,15 долара (плюс 2,46%). Вартість американської нафти WTI піднялася до 68,64 долара за барель (плюс 2.45%), що стало рекордом з жовтня 2018 року.

Світовий попит на нафту в четвертому кварталі 2021 року перевищить 99 мільйонів барелів на добу, вважає генсек ОПЕК Мохаммед Баркіндо. Такий показник поверне ринок в діапазон допандемічних рівнів.

Goldman Sachs в травні спрогнозував зліт цін на Brent до 80 доларів за барель в четвертому кварталі цього року. Можливе зняття санкцій з Ірану значно на котирування не вплине, відзначають аналітики.

Відносно Ірану діють санкції США, які забороняють експорт нафти. Однак 31 травня Тегеран заявив, що може різко збільшити видобуток до 6,5 мільйона барелів на день, що в два рази більше нинішнього рівня.