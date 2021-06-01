Допомогу при народженні дитини збільшать

Сьогодні, 1 червня, група народних депутатів зареєструвала в парламенті законопроект №5585-1 про держдопомогу сім'ям з дітьми щодо стимулювання збільшення народжуваності, повідомляє UBR.

Документ передбачає збільшення виплат при народженні першої дитини з 41,28 тис. грн до 50 тис. грн, повідомив один з ініціаторів змін, глава фінансового комітету Данило Гетманцев.

Також держдопомога виросте при подальшому поповненні в сім'ях:

при народженні другої дитини - 100 тис. грн;

третьої - 150 тис. грн.

Зазначене підвищення передбачено з 1 січня 2022 року.

На ці цілі з держбюджету потрібно додатково виділити близько 12,27 млрд грн. Ці кошти в комітеті пропонують залучити за рахунок доходів, отриманих у результаті детінізації ринку алкоголю.

Також Гетманцев відзначив, що в 2013 році в Україні народилося 503,7 тис. дітей, а в 2020-м - тільки 293,4 тис. За роки незалежності чисельність населення зменшилася на 10 млн осіб.

"Однією з причин такої негативної динаміки народжуваності є недостатня підтримка молодих сімей в перші роки життя дитини", - підкреслив нардеп.

За його словами, в 2013 році допомога на першу дитину складала 30 960 грн ($3 870), на другу дитину - 61 920 грн ($7 740), на третю і кожну наступну - 123 840 грн ($15 480).

"З 2014 по 2021 рік ця сума не змінювалася і становила 41 280 грн, поступово перетворившись з $2612 за курсом 2014 року в невеликі $1507 за поточним курсом, незалежно від черговості народження дитини і кількості дітей в сім'ї", - додав парламентарій.

Нагадаємо, 26 травня Кабінет міністрів підтримав законопроект про збільшення обсягу держпідтримки при народженні дитини або усиновленні до 50 тис. грн.