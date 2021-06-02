Водії зможуть фіксувати порушників ПДР через Дію

В Україні водії зможуть самостійно фіксувати порушення Правил дорожнього руху, які робитимуть інші водії. Для цього їм потрібно буде використовувати додаток Дія, повідомляє Обозреватель.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що наразі відомство розробляє відповідний законопроєкт.

За допомогою смартфонів та відеореєстраторів можна буде фіксувати порушення ПДР та направляти їх до патрульної поліції для складання протоколів. Ці повідомлення про порушення будуть використовуватися у судах, як доказ про правопорушення.

Ініціатори законопроєкту навіть пропонують встановити винагороду в розмірі 10% від суми штрафу для водіїв, які зафіксували правопорушення іншого водія на дорозі.

Геращенко зазначив, що для реалізації цієї ініціативи та покращення обміну даними між поліцією та громадськістю, ведуться перемовини з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.