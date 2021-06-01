Ілон Маск пояснив подорожчання машин Tesla

Засновник і глава компанії Tesla Ілон Маск назвав причини зростання цін на фірмові електромобілі. За його словами, основна причина криється в проблемах з ланцюгами поставок, повідомляє "Лента.ру".

«Ціни ростуть через ціновий тиск з боку основних ланцюжків поставок в масштабах галузі. Особливо на сировину», - наводить його слова CNBC.

У травні Tesla збільшила ціни на Model 3 і Model Y, що стало вже п'ятим підвищенням за останні кілька місяців. У квітні Маск вже говорив про складнощі для компанії через глобальний дефіцит мікросхем.

«Ми практично не вирішуємо цю конкретну проблему», - скаржився він.

Нові машини тепер випускаються без поперекової підтримки пасажирського сидіння. При цьому, вона є стандартом для автомобілів преміум-класу, а також використовується в машинах середньої цінової категорії. У відповідь на скарги покупців Маск сказав, що цією функцією майже ніхто не користується, тому її і прибрали.

Дефіцит напівпровідників почався ще в минулому році, коли в умовах пандемії і виробництв, що закриваються, одночасно виріс попит на техніку. Чіпи пішли на комп'ютерну техніку, яку масово скуповували в зв'язку з переходом на вимушену віддалену роботу. Найгостріше наслідки на собі відчув автопром: чіпи там використовують як для систем роботи двигуна, так і для систем допомоги водієві. Деякі гіганти галузі змушені були піти на скорочення виробництва. Втрати виручки автопрому тільки в цьому році оцінюються в 100 мільярдів доларів.

Американські компанії, в числі яких, Apple, Google, Amazon, Microsoft, попросили в уряду США 50 мільярдів доларів на боротьбу з дефіцитом чіпів і розширення випуску напівпровідників всередині країни.