У Раді хочуть дозволити навчання в вузах на іноземних мовах

Парламентський комітет з питань освіти і науки запропонує Верховній Раді дозволити вищим навчальним закладам викладання на різних мовах для іноземних студентів. Зокрема, мова йде і про російську мову, повідомляє Страна.ua.

Про це в ході виступу на форумі "Україна 30. Освіта і наука" повідомив глава комітету, народний депутат з пропрезидентської фракції "Слуга народу" Сергій Бабак.

На сьогоднішній день в українських вузах навчання іноземців відбувається англійською та українською мовою. Через це, на думку Бабака, Україна не може розширити сферу освітніх послуг, які могли б отримувати і сусіди з ближнього зарубіжжя, через що втрачає великі зовнішні ринки.

"Мова йде про те, щоб дозволити навчання в окремих групах іноземців будь-якою мовою: університети на Волині чи Львові можуть це робити польською мовою, в Закарпатті вчити угорську, в Чернівцях - на румунській мові, в Одесі - на болгарській мові, в Харкові - російською мовою ", - сказав Бабак.

На даний момент, за його підрахунками, в Україні навчаються 70 тисяч іноземних студентів. У разі, якщо влада дозволить використовувати інші мови для викладання, це може залучити ще близько 20 тисяч осіб. Завдяки цьому бюджети вузів отримають додатково 1,2 млрд гривень, а бюджети місцевих громад - 4 млрд гривень, запевнив Бабак.