Лукашенко обговорив із Путіним авіасполучення Криму з Білоруссю
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним порушив питання авіасполучення з Кримом, повідомляє Деловая столица.
Про це йшлося під час розмови Лукашенка з журналістами із посиланням на "Пул першого".
"Я поставив Путіну це питання: Україна закрила для нас небо, але у нас є свій санаторій у Криму, куди люди їздили і літали. Щоб не загострювати це питання, ми через Україну (їздили в Крим — ред.), хто автомобілем, хто поїздом, хто літаком. Зараз закрили небо. Я Путіну сказав, прошу тебе, ти подумай, як нам потрапити до Криму", — підкреслив він.
Лукашенко зазначив, що питання польотів із Білорусі до Криму вже опрацьовується з Росією.
"Сьогодні я хотів би запитати у (президента України — ред.) Зеленського, при бажанні полетіти до Криму, мені як сьогодні? Тільки через Росію. Тому мені доведеться Путіна попросити, щоби він відвіз мене до Криму. Вони (Україна — ред.) влаштували цю "тяганину", цю провокацію", — сказав Лукашенко.