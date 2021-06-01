Лукашенко обговорив із Путіним авіасполучення Криму з Білоруссю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним порушив питання авіасполучення з Кримом, повідомляє Деловая столица.

Про це йшлося під час розмови Лукашенка з журналістами із посиланням на "Пул першого".

"Я поставив Путіну це питання: Україна закрила для нас небо, але у нас є свій санаторій у Криму, куди люди їздили і літали. Щоб не загострювати це питання, ми через Україну (їздили в Крим — ред.), хто автомобілем, хто поїздом, хто літаком. Зараз закрили небо. Я Путіну сказав, прошу тебе, ти подумай, як нам потрапити до Криму" , — підкреслив він.

Лукашенко зазначив, що питання польотів із Білорусі до Криму вже опрацьовується з Росією.