Укравтодор представив реформу управління якістю в дорожній галузі

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") представило реформу управління якістю в дорожній галузі, яка має адаптувати дорожню галузь країни до європейських стандартів, повідомляє УНИАН.

Відповідний план реформи представила директор команди підтримки реформ при "Укравтодорі" Олександра Азархіна на прес-конференції в Києві. За її словами, нинішня система управління якістю створює певні корупційні ризики.

"Система, яка існує зараз, спрямована не на те, щоб підрядник інвестував у безпеку, якісну інфраструктуру доріг, а вона орієнтована на запит служби (Служби автомобільних доріг - УНІАН), що створює деякі корупційні ризики" , - сказала вона.

Згідно презентації, реформа управління якістю передбачає впровадження принципів Міжнародної організації інженерів-консультантів (FIDIC) при залученні інженера-консультанта, саме залучення такого інженера, установку нецінових критеріїв для закупівель та консультування, запуск цифрових звітів для технічного нагляду та моніторингу якості, залучення бізнесу та громадськості до процесу реформування та контролю за якістю та ін.

Також реформа передбачає лібералізацію ціноутворення та особливу увагу до проведення антикорупційної реформи в "Укравтодорі".