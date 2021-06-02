Підраховано число померлих через глобальне потепління

У період з 1991 по 2018 рік понад однієї третини всіх смертей, пов'язаних зі спекою, відбулося через збільшення глобальної температури повітря. Згідно з моделлю, розробленою вченими з США, Великобританії і Швейцарії, в світі без антропогенного зміни клімату вмирало б набагато менше людей. Про це пише журнал Nature Climate Change, повідомляє Лента.Ру.

Фахівці проаналізували дані про смертність людей з 43 країн, які жили в 732 населених пунктах. Дослідники спочатку підрахували загальну кількість смертей за станом здоров'я і асоціювали коливання цього параметра із значеннями середньодобової температури протягом теплого сезону (чотири найтепліших місяці, що йдуть один за одним). Всього в аналіз увійшли близько 30 мільйонів смертей, що сталися з 1991 по 2015 рік. Країни сильно різнилися по клімату: середня температура самого жаркого сезону варіювалася від 15 до понад 25 градусів Цельсія.

На другому етапі дослідження вчені розрахували тягар смертності через спеку для двох сценаріїв. Перший характеризується реальною кліматичної ситуацією в світі, а другий був заснований на моделі клімату без впливу людини.

У всіх країнах, де проводилися дослідження, 20,5-76,3 відсотка всіх смертей (в середньому, 37 відсотків), причиною яких стала спека в теплу пору року, можна віднести за рахунок глобального потепління. У деяких регіонах, таких як Південна Європа, Центральна і Південна Америка і Південно-Східна Азія, ризик смерті від спеки особливо високий, а смертність сягає кількох сотень випадків на рік. В Еквадорі і Колумбії до трьох чвертей усіх смертей, пов'язаних зі спекою, сталося через глобальне потепління в результаті антропогенних викидів.

Автори статті наголошують, що помітне збільшення числа смертей сталося лише через підвищення середньої температури приблизно на один градус Цельсія вище доіндустріальних, що нижче меж, встановлених Паризької угоди (1,5-2 градуси Цельсія).