Держбюджет-2021: скільки доходів отримано з початку року

Дохід державного бюджету України за травень 2021 року склали 118,6 млрд гривень, повідомляє РБК-Украина.

Це на 1,8% більше плану (116,5 млрд гривень).

За даними Державної казначейської служби України (Держказначейство), доходи держбюджету в травні були на 61,6% вище минулого року, коли вони склали 73,4 млрд гривень.



З початку року держбюджет отримав 476,1 млрд гривень. Це на 4,7% більше плану і на 22,6% більше доходів минулого року.

Сума коштів на єдиному казначейському рахунку на 1 червня 2021 року становить 23,2 млрд гривень (місяцем раніше - 23,1 млрд гривень).

Нагадаємо, доходи державного бюджету України за січень-грудень 2020 року склав 1075,7 млрд гривень. Це на 1,5% більше плану (1059,9 млрд гривень), скоригованого протягом року.