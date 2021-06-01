Прем'єр Білорусі заявив про "фінішну пряму" по інтеграції з РФ

Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко заявив про фінішну пряму щодо інтеграції з Росією, повідомляє Деловая столица.

Про це він сказав після наради з самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком.

"Фактично ми виходимо на фінішну пряму за погодженням усіх союзних програм, які охоплюють побудову єдиного економічного простору двох країн для того, щоби забезпечити рівні умови роботи суб'єктів господарювання Білорусі та Росії. В цілому ці підходи підтримані, і нам залишилося дошліфувати трохи питань із тим, аби не пізніше літа завершити всю роботу і внести главам держав підготовлені рішення з цього приводу" , — сказав прем'єр.

За його словами, не йдеться про будь-які збитки політичному або економічному суверенітету Білорусі.